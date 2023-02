8ème finale ligue des champions : Le Real renverse Liverpool avec une exceptionnelle “remontada” !

Menés de deux buts en début de match, les Madrilènes s'imposent 5-2 face à Liverpool, en huitième de finale aller de la LDC, grâce notamment à des doublés de Vinicius et Benzema et un but de Militao.

Les Reds ont totalement sombré sur leur pelouse après avoir entamé d’une très belle manière cette manche aller de C1. En effet, Nunez et Salah avaient marqué pour Liverpool qui a complètement plié au fil des minutes.

Désigné homme du match, Vinicius a sonné la révolte côté merengues. Quand le Real Madrid est mal, le Brésilien répond toujours présent. Il a relancé son équipe dans la partie avec un doublé, dont un joli but. Très actif sur son côté gauche, il a également délivré une passe décisive à Karim Benzema.

Les tenants du titre ont presque un pied en quart de finale après cette retentissante victoire. Néanmoins les Reds vendront cher leur peau dans trois semaines pour le match retour en Espagne.