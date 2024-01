7e plan d'action: Le sytjust décréte encore 72 heures de grève

Dans un communiqué rendu public, le syndicat des travailleurs de la justice a encore décidé de décréter 72 heures de grève courant mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024.



Ledit syndicat continue de déplorer le blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le non reclassement du personnel dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets. Il vise ainsi à "faire cesser le préjudice que les travailleurs de la justice subissent depuis 5 ans."



Et pourtant parallèlement, d'après le Sytjust, " Il existe plusieurs cas qui peuvent être pris comme exemple notamment les médiateurs pédagogiques et les animateurs qui sont passés de la hiérarchie B1 à la hiérarchie A2. Les ingénieurs des travaux de la planification ont été reclassés dans le corps des économistes, passant aussi de la hiérarchie B1 à la hiérarchie A2. Il en est de même pour les ingénieurs des travaux architectes,urbanistes, aménagistes, horticulteurs et paysagistes qui ont été reclassés dans le corps des architectes, urbanistes, aménagistes, horticulteurs et paysagistes. Tous ces passages de fonctionnaires de la hiérarchie B1 à la Hiérarchie A3 ont

eu lieu sans la moindre formation préalable comme il ressort des dispositions des décrets n° 2010-627, n° 2010-628, n° 2010-629 et n° 2010-630 publiés dans le journal officiel n° 6541 du samedi 14 août 2010. Des juristes non fonctionnaires ont été récemment reversés dans les nouveaux corps de juristes conseillers des hiérarchies A1, A2 et A3 grâce à des dispositions transitoires du décret n° 2023-678 du 23 mars 2023 portant statut particulier du cadre

des fonctionnaires des affaires juridiques. Ils sont ainsi devenus fonctionnaires sans passer au préalable par un concours ni subir une formation", a-t-il fait remarquer.



Le syndicat des travailleurs de la justice continue ainsi de pointer du doigt la tutelle...