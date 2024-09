74e Session extraordinaire de l'ASECNA/ Désignation d'un nouveau DG: les acteurs invités à faire un choix rigoureux

Le comité des ministres de l’ASECNA a tenu sa 74 -ème session extraordinaire, ce vendredi 27 septembre 2024. Consacrée à la désignation d’un nouveau directeur général qui entrera en fonction à compter du 1er janvier 2025, plusieurs autorités de l’Etat du Sénégal et de nombreux ministres de la sous-région ont participé à cette réunion.



Présidée par le Premier Ministre, Ousmane Sonko a remercié tous les ministres des pays membres de l’ASECNA qui ont voulu rehausser de leur présence à ses assises. Au nom du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, le chef du gouvernement a souhaité la bienvenue aux hôtes du Sénégal.



Selon lui, " le trafic aérien en Afrique devrait croître en moyenne de 4,6% par an au cours des prochaines années contre une moyenne mondiale de 3, 5% et cette croissance serait alimentée par l’urbanisation rapide, l’augmentation des revenus et la forte croissance démographique. Par ailleurs l’implémentation du marché unique aérien africain lancé en 2018 et qui constitue l’un des 12 projets phares de l’agenda 2063 de l’Union africaine devrait permettre la création de 300000 emplois directs et de 2 millions d’emplois indirect sur le continent et l’augmentation du PIB africain de 4, 2 milliards de dollars. Ces chiffres mettent en exergue l’importance du transport aérien qui constitue un moteur clé du développement en Afrique avec des perspectives de croissances significatives à moyen et long terme. Il a salué les efforts consentis par les différents états membres de l’ASECNA qui n’ont cessé au fil des ans de prendre des initiatives pour développer leur transport aérien et en faire des outils au service de développement de leur pays et de l’Afrique". Au titre de ses initiatives, il cite la construction de nouveaux aéroports, le lancement de nouvelles compagnies aériennes, la mise en œuvre de projets aéroportuaires structurant tels que des académies, des métiers de l’aviation et un centre de maintenance des avions.



Cependant, il a reconnu que les projets réalisés ont été facilités par l’existence d’un atout majeur pour tous les pays dans le domaine du transport aérien qu’est l’ASECNA, il y a 65 ans. Ainsi, a incité tous les acteurs à œuvrer à son élargissement à d’autres États africains.



En effet, il juge que la désignation d’un nouveau directeur est un pari beaucoup plus pour le futur que pour le présent. Leur choix conditionnera le futur de l’Agence pour les 4 prochaines années mais également le rôle qu’elle jouera auprès des États et sa notoriété dans la communauté aéronautique mondiale. A ce propos, il a rendu un vibrant hommage au directeur sortant qui pendant deux mandats a hissé très haut les performances de l’organisation tout en adressant le message de félicitation de son excellence le président de République et de tous les chefs d’état membres de l’ASECNA



Quant au président du comité des ministres de l’ASECNA, Emile Zerbo s’est dit honoré de prendre la parole devant le public au nom de ses collègues ministres et membres des pays de l’ASECNA pour exprimer sa reconnaissance au président Bassirou Diomaye Faye et à tout le gouvernement pour l’accueil chaleureux réservé aux participants.



Il a rappelé l’importance de session extraordinaire qui conduit à un processus de sélection du nouveau directeur général de l'ASECNA. Il renseigne que toutes les étapes devant conduire à la nomination de futurs patrons d’agences communautaires sont achevées et les dossiers de candidatures seront soumis à leur sage décision. Sur ce, il considère cela comme une décision de grande portée pour les états. Toutefois, il a invité les acteurs à examiner avec une plus grande rigueur le dossier de candidature qui constitue le directeur général car le manager doit être capable de relever le défis et avoir une grande connaissance du domaine aéronautique.



Dieynaba Agne