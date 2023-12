64e session ordinaire CEDEAO/ Performance économique: La dette publique de la région s’est encore accrue pour atteindre 48,8 % du PIB, contre 36,8% du PIB en 2022

La 64e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est

tenue le 10 décembre 2023 à Abuja, en République fédérale du Nigeria.



Les chefs d’État et de gouvernement se sont ainsi penchés sur les performances économiques. Et à ce titre, la Conférence a indiqué avoir pris note " des performances enregistrées par les économies de la CEDEAO au cours de l’exercice 2023, tributaires de la conjoncture économique et de l'inflation au plan mondial".



Ainsi, il a été révélé au cours de cette session que " le taux de croissance de la région a ralenti à 3,7 % en 2023, contre 3,9 % en 2022, l’inflation moyenne annuelle a atteint un pic de 20%, comparativement au taux de 17,3 % enregistré en 2022, et la dette publique s’est encore accrue pour atteindre 48,8 % du PIB, contre 36,8

% du PIB en 2022".



Dans la foulée, " La Conférence se félicite des diverses mesures prises par les États membres dans l’objectif d’atténuer les effets négatifs de la récession économique mondiale, tout en les exhortant à poursuivre les réformes structurelles en vue du développement économique, notamment par la promotion du secteur privé, la diversification de leurs économies, ainsi que l'augmentation des investissements dans les secteurs sociaux".



Concernant la monnaie unique, la Conférence a souligné avoir pris note " du rapport intérimaire du Comité de haut niveau chargé des dispositions pratiques pour le lancement de l'ECO et engage ledit Comité à poursuivre ses travaux

et lui soumettre un compte-rendu à ce sujet lors de la 65ème session de la Conférence. La Conférence ordonne à l’IMAO et l’AMAO de prendre part aux travaux du Comité de haut niveau chargé des dispositions pratiques en vue du lancement de l’ECO".