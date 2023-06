5eme journée éliminatoires CAN 2024 : Le Sénégal cale contre le Bénin et se contente du nul !

L’équipe nationale de football du Bénin recevait ce samedi 17 juin celle du Sénégal au stade de l’Amitié de Cotonou pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique Côte d’Ivoire 2024. Les champions d’Afrique supris par leur adversaire du soir, ont partagé les points (1-1). Un match nul qui met fin à la série de victoires des Sénégalais qui étaient sur quatre victoires en autant de sorties.

Comme on pouvait s’y attendre la partie a été marquée par beaucoup de duels, donc énormément de fautes sifflées, impliquant une interruption quasi systématique du jeu. Les Béninois n’ont pas facilité la tâche à Sadio Mané et ses coéquipiers qui ont subi un marquage très serré.

Aliou Cissé qui a fortement remanié son onze de départ avec un 4-3-3, l’alignement inédit de la paire de défenseurs axiaux Abdoulaye Seck et Abdou Diallo, avec Nicolas Jackson en numéro 9, Pape Guèye, Pathé Ciss et Krépin au milieu, a vu son équipe évoluer avec moins de sérénité. En effet, du côté des sénégalais beaucoup de fébrilité a été notée dans les transmissions, en plus de pertes de balles répétitives dans l’entre jeu, exposant les lions à des contre-attaques.

En dépit de tout cela, le Sénégal fera parler son expérience pour profiter d’un moment d’inattention de la défense béninoise pour trouver la faille contre le cours du jeu. Pour sa troisième titularisation, consécutive en équipe nationale, Abdoulaye Seck a marqué le but libérateur. Le défenseur du Maccabi Haïfa, était au bon endroit au bon moment. Sur un centre de l’attaquant du Bayern de Munich, Sadio Mané, Nicolas Jackson, saute et dévie de la tête dans la surface de réparation, et Abdoulaye Seck su pour pousser le ballon au font défilé à la 43e minute.

La Sénégal mène logiquement 1-0 à la pause. Auparavant les Lions avaient failli faire mouche à la 20e minute suite à une grosse frappe du pied gauche de Ismaïla Sarr qui a trouvé la barre transversale.

La seconde période repartira sur les mêmes bases que la première, avec toujours un match haché sous la chaleur moite de Cotonou. Obligé de faire un résultat positif devant leurs supporters, les Guépards en ont remis une couche en terme d’intensité de jeu, mais surtout d’agressivité dans la conquête du ballon. Insuffisant pour prendre à défaut le bloc Sénégalais très bien regroupé. Malheureusement pour le Sénégal, Moumini va sortir de nulle part et décrocher une frappe surpuissante qui va se loger dans la lucarne de la cage gardée par Seny Dieng (1-1, 78e) Un but qui relance totalement la partie mais surtout les chances de qualification de la sélection béninoise (3ème, 3pts.)

Avec pas mal d’incertitudes, Aliou Cissé va désormais se projeter vers le match amical prévu à Lisbonne ce mardi 20 juin pour contre le Brésil.