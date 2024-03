5G: Free Senegal annonce le lancement de la puissance révolutionnaire sur le territoire national

Free Sénégal, du groupe AXIAN Telecom annonce le lancement officiel de la 5G au Sénégal. Une étape majeure qui positionne Free en tant que leader incontesté de l’innovation au Sénégal. Avec ce déploiement historique, Free Sénégal devient le premier opérateur à offrir la puissance révolutionnaire de la 5G, ouvrant la voie à une ère nouvelle de rapidité, de fiabilité et d'expériences connectées inégalées.







Le lancement de la 5G, Free Sénégal va représenter une avancée majeure dans le paysage des télécommunications sénégalaises. En investissant massivement dans cette technologie de pointe, Free Sénégal démontre son engagement continu à offrir à ses abonnés des services à la pointe de l'innovation avec un visionnage des vidéos en très haute définition, tout en profitant d’une bonne vitesse de chargement, le téléchargement rapidement des fichiers volumineux (environ 7 min pour 10 GO, contre 30 min en 4G) et la participation à des réunions en visioconférence avec de nombreux interlocuteurs et sans interruptions sans oublier de sauvegarder très rapidement des fichiers dans le cloud, et y accéder de manière particulièrement fluide.







La 5G, chez Free Senegal, ouvre un nouveau chapitre passionnant pour les entreprises. Piloter une voiture à distance, gérer sa maison sans y être, assister médicalement les cas d’urgence, toutes ces choses qu’on pensait futuristes vont être possibles grâce à la 5G de Free pour permettre une société plus intelligente, donc plus développée. À cet effet, le directeur général, Mamadou Mbengue, dira que « la 5G n'est pas simplement une évolution, mais une révolution qui transformera la manière dont les Sénégalais vivent, travaillent et se connectent. Avec une vitesse et une fiabilité exceptionnelle, la 5G de Free va bien au-delà de la simple amélioration de la connectivité. Elle offre des opportunités novatrices pour transformer le paysage des affaires au Sénégal. La 5G est une occasion sans précédent pour les entreprises sénégalaises pour évoluer, se développer mais surtout pour innover, une innovation utile au développement de notre nation ».







Il faut rappeler que ce déploiement de la 5G se fera progressivement, garantissant une transition en douceur vers cette nouvelle ère de connectivité. Free se lance sur le terrain de la 5G, avec dans un premier temps 5 sites installés à Dakar. Plus de 50 autres sites 5G seront bientôt installés dans d’autres régions qui pourront aussi vivre cette révolution technologique Chaque étape de ce déploiement a été minutieusement planifiée pour garantir une expérience optimale à tous nos utilisateurs, avec une couverture nationale à terme.