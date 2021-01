4ème journée Ligue 1 : Le Jaraaf surpris par l’As Douanes tandis que le Casa Sports corrige le Stade de Mbour.

La 4ème journée de la ligue 1 pro Sénégalaise a connu des fortunes diverses lors des six rencontres jouées ce samedi dans les différents stades.



Ainsi, des surprises ont lieu avec la chute de grosses pointures du championnat. Ngb a été surpris par le promu Ndiambour de Louga à domicile. Les joueurs de Papa Thiaw ont perdu leur rencontre devant les Lougatois sur la petite marque de 0-1.



Les académiciens de Génération Foot ont subi à une lourde défaite à l’extérieur (3-1) sur la pelouse de l’Asc Pikine. Mais la plus lourde défaite a lieu au stade Amadou Barry de Guédiawaye ou le Grand Jaraaf s’est vu infliger une raclée par les douaniers de l’Asc Douanes sur la marque de 1-4.



Par contre, d’autres grosses pontes du championnat ont respecté leur rang. Il s'agit du Casa-Sports de Ziguinchor qui a réussi une belle opération en s’imposant à domicile devant le Stade de Mbour. Score final (3-0). Le duel des académiciens est remporté par les Diambars de Saly devant le Dakar Sacré-Cœur sur la marque de 2-1. Et enfin Teungueth Fc est allé à Mbour pour s’imposer devant Mbour Petite Côte 0-1.



Il faut noter que cette journée est déjà riche en buts en attendant la dernière rencontre prévue dimanche. Les insulaires de l’Us Gorée iront à Thiès pour en découdre avec le CNEPS Excellence de Thiès. 17 buts ont été inscrits ce samedi lors des différentes rencontres jouées dans les stades de Ligue 1.