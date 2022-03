48 heures après son nettoiement : Voici l'état piteux du marché central Kaolack (images).

Le marché central de Kaolack est dans un état hideux. Les commerçants et les usagers y cohabitent avec la saleté et les eaux usées qui ruissellent au niveau des points les plus stratégiques.



Cet après-midi, nous avons fait un petit tour au niveau de ce marché où les piétons se fraient le chemin au milieu des eaux usées et fétides.



Accrochés près du lieu communément appelé " khayga", nos interlocuteurs ont tous déploré cette situation. " Il n'y a aucune raison de fermer ce marché pendant 02 jours. Le nettoyage doit se faire de façon régulière, autrement dit, il faut mobiliser des agents municipaux (techniciens de surface) qui chaque jour assurent le nettoiement du marché. C'est l'unique alternative pour se débarrasser de ces ordures", a martelé Alpha Sow.



Pour sa part, Fatou Ndiaye a déploré l'odeur nauséabonde qui émane des eaux usées. D'après elle, l'État doit lui-même s'occuper du marché central parce qu'il incarne une bombe à retardement à cause des incendies tous azimuts et de l'état défectueux du système d'assainissement. "Nous interpellons le président Macky Sall sur l'état du marché et lui demandons de mettre en place des moyens adéquats pour la réhabilitation des lieux. Et en plus, il faut impérativement qu'il mette sur pied un comité de pilotage pour qu'au finish tous les occupants puissent reprendre leurs cantines sans tambour, ni trompette..."



Affaire à suivre!