44ème congrès de l’AIMF : Le maire Barthélémy Dias élu vice-président, secrétaire général de l’association

Au regard de ses engagements formulés dans son programme « Dakar bi niou bokk », le Maire de Dakar, Barthélémy Dias, continue de renforcer la présence de Dakar sur la scène internationale des grandes villes. Son élection récente au poste de Vice-Président Secrétaire Général de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) marque une nouvelle étape significative dans son parcours diplomatique.



Lors du 44ème congrès de l’AIMF, tenu du 22 au 24 mai 2024, Barthélémy Dias a été élu à cette haute fonction, une reconnaissance unanime de ses pairs pour son engagement et sa vision pour les villes francophones. Ce congrès, qui célébrait également les 45 ans de l'AIMF, a permis de renouveler les instances dirigeantes de l'association.



« J'ai l'honneur, en ma qualité de maire de la Ville de Dakar, de participer à ce 44ème congrès de l’AIMF. Cette rencontre a été l’occasion de renouveler le bureau de notre association, et je remercie tous mes collègues maires pour cette marque de confiance. Je m’engage à perpétuer le rayonnement de l’AIMF en Afrique et dans le monde », a déclaré Barthélémy Dias.



Cette élection s'ajoute aux autres responsabilités prestigieuses qu'il occupe déjà. En tant que Vice-Président du Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) et Président de Métropolis, Barthélémy Dias joue un rôle crucial dans la promotion de la coopération internationale entre les grandes villes.



Sous la présidence d'Anne Hidalgo, l’AIMF continue de défendre les intérêts des villes francophones à travers des initiatives visant à promouvoir le développement urbain durable et l'échange de bonnes pratiques. L'élection de Barthélémy Dias au poste de Vice-Président Secrétaire Général renforce encore davantage cette dynamique.



Cette nouvelle nomination est une preuve supplémentaire de la reconnaissance internationale de la ville de Dakar et de son maire, reflétant leur capacité à influencer les politiques urbaines mondiales. Barthélémy Dias est déterminé à utiliser cette plateforme pour promouvoir des initiatives bénéfiques pour les villes africaines et au-delà, soutenant ainsi le développement urbain durable et inclusif.