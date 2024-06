3e réunion annuelle du Consortium Europe-Afrique : L'IRESSEF lance les jalons de la médecine personnalisée en Afrique

L'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (IRESSEF), dirigé par le professeur Souleymane MBoup, a été choisi comme "hôte" pour la 3e réunion annuelle du Consortium Europe-Afrique sur la médecine personnalisée. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce mercredi dans un hôtel de la capitale sénégalaise. Cet événement international a réuni de nombreux experts nationaux et internationaux pour discuter des avancées et des recommandations issues du projet EU-Africa PerMed.



Cette séance de travail de deux jours est une opportunité unique de mettre en lumière les efforts de collaboration entre l'Europe et l'Afrique, notamment dans le domaine de la médecine personnalisée, un secteur clé pour l'avenir de la santé mondiale. Selon Jean-Luc Sanne, expert principal à la Direction générale de la recherche et de l'innovation à la Commission européenne, l'implication des acteurs politiques est un élément clé pour faciliter cette coopération.



« Nous avons pensé qu'il fallait avoir une dimension internationale, avec les États membres nous avons créé un consortium international. C'est dans ce cadre que nous avons financé un projet de coopération entre les instituts établis dans les pays africains. C'est la médecine de l'avenir parce qu'elle intègre la génomique, la télémédecine, etc » souligne Mr Sanne.



Le Pr Mboup a souligné la qualité des parties prenantes présentes et rappelé l'importance de la médecine personnalisée, qualifiée de "médecine du futur" qui en est à ses balbutiements en Afrique. Cette médecine regroupe toutes les mesures diagnostiquées, préventives et thérapeutiques optimisées en fonction de la pathologie et des spécificités du patient.



« C’est un changement de paradigmes. Dans le cadre de certains traitements comme pour le cancer, avant on pouvait donner un médicament pour traiter une maladie. Mais on s’est rendu compte qu’il fallait être beaucoup plus précis par exemple pour déterminer le profil génétique et différents facteurs pour pouvoir donner un traitement efficace » a expliqué le Pr Mboup.



Bien que le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, ait été absent, sa présence devrait être effective pour la cérémonie de clôture prévue ce jeudi 27 juin.