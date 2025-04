3e journée de la Conférence Sahara de la BAL : l'AS Ville de Dakar se relance face au champion en titre Petro de Luanda (65-64)

Dans une ambiance électrique à la Dakar Arena, l'AS Ville de Dakar a vaincu le champion en titre Petro de Luanda (65-64), ce mardi 29 avril 2025, lors de la 3e journée de la Conférence Sahara de la BAL 2025. Soutenue par son public, l'équipe sénégalaise a su réagir après sa défaite contre les Kriol Stars pour remporter une victoire cruciale dans sa course à la qualification.



Premier quart-temps : L’AS Ville de Dakar prend les devants



Dès le coup d'envoi, l'AS Ville de Dakar a imposé un jeu intense, creusant rapidement un écart (5-0). Petro de Luanda a réagi promptement pour égaliser (7-7). Portée par son public, l'équipe locale a retrouvé son intensité grâce notamment à un tir à trois points de Makhtar Gueye, prenant 3 points d'avance. Les échanges ont été serrés jusqu'à la fin du premier quart-temps, conclu en faveur de l’équipe locale (18-16), avec Gueye déjà en vue (8 points).



Deuxième quart-temps : la réaction angolaise



Petro de Luanda a élevé son niveau de jeu dans ce quart-temps, parvenant à prendre l'avantage (29-35). Malgré quelques tentatives de réaction de l'AS Ville, la solide défense angolaise a permis à son équipe de conserver 4 points d'avance à la mi-temps (37-33).



Troisième quart-temps : le réveil sénégalais



Après la pause, Petro a accentué son avance grâce à deux tirs à trois points de Glofate Buiamba et Gerson Domingo (38-45). Mais l'AS Ville de Dakar a riposté avec un nouveau trois points de Makhtar Gueye (déjà à 16 points et 11 rebonds) et un dunk puissant d'Ater Majok (41-46). L'équipe locale a ensuite enchaîné les actions décisives : un trois points de Bara Ndiaye et deux nouveaux dunks de Majok ont enflammé le public. Harouna Amadou Abdoulaye, discret jusqu'alors, a marqué un tir à mi-distance permettant à son équipe de conclure le quart-temps en tête (52-50).



Dernier quart-temps : un final haletant



Harouna Amadou Abdoulaye, pleinement réveillé, a marqué deux tirs à trois points d'affilée, mettant ainsi l’arena en ébullition (58-54). Malgré le retour des Angolais en fin de match, l’équipe locale conservait 5 points d'avance à 2'30" du terme. Petro a égalisé à 63-63 grâce à Patrick Gardner (19 points). Dans les ultimes secondes, les équipes ont échangé des lancers francs, mais l’AS Ville de Dakar a gardé un point d'avance à 31 secondes de la fin. À 18 secondes de la fin (65-64), Dakar a perdu la balle, mais Petro a raté son ultime tentative, offrant la victoire aux locaux.



Ce succès in extremis relance les ambitions de qualification de l'AS Ville de Dakar, tandis que Petro de Luanda quitte le terrain avec une défaite amère malgré sa belle résistance. La Dakar Arena a vibré jusqu'au bout pour célébrer cette victoire face au champion en titre.