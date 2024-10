3e Conférence de l'ISESCO à Oman : Macky Sall vante la contribution de la Ummah Islamique dans l'Éducation

Ayant pris part à la 3e Conférence sur l'Éducation des pays musulmans à Mascata (Oman), ce mercredi 2 octobre 2024, l'ancien chef de l'État Sénégalais, Macky Sall, est revenu sur l'importance de l'éducation dans la religion musulmane.

Sur invitation de Dr Salem Al Malik, Directeur Général de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), Macky Sall de remercier son hôte : "quand vous m'avez invité pour ce forum sur l'éducation, il y a quelques mois, j'ai tout de suite accepté parce que nous partageons la même vision et la même passion pour l'éducation, la formation et le dialogue des cultures et des civilisations." Il ajoute : "l'Islam, notre religion commune, a toujours exhorté à la quête du savoir aussi bien dans le Saint Coran que dans la Sunna et la Hadith. L'histoire du monde musulman reste marqué par sa longue tradition de contribution à la diffusion du savoir et du savoir-faire", précise l'envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les Peuple et la Planète).