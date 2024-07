3 mois de BDF, Élection en Mauritanie, éliminatoires de la CAN 2025 et présidentielle aux USA au menu...

En ce nouveau mois de juillet, commençant par la date 1er jusqu'au vendredi 05, l'actualité nationale et internationale est politique, mais aussi sportive. Déjà trois mois à la tête du Sénégal en tant que 5e Président de la République, les dernières actions de Bassirou Diomaye Faye sont commentées par la population Sénégalaise. Est-elle satisfaite ou pas de ses récents efforts ? À côté de cela, le nouveau chef d'Etat a reçu sur sa table de la part du facilitateur Babacar Guèye, un rapport composé de 30 recommandations, qui vise la réforme et la modernisation de la justice.



Concernant l'international, en Mauritanie, l'opposant du politique Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, récemment réélu à la suite d'une élection pour un second mandat, conteste la victoire de ce dernier. Durant ce temps, aux États-Unis, à quelques mois de la présidentielle, les démocrates cachent de moins en moins leur réticences et songeraient à remplacer Joe Biden dans sa course pour la maison-blanche face à Donald Trump.



