2ème phase tournée africaine : Après l'Afrique centrale, la Gambie et le Mali dans le filet des 100.000 logements (Abdoulaye Saydou Sow)

En mission de partage et d’information sur le projet 100.000 logements auprès de la diaspora Sénégalaise en Afrique, M. Abdoulaye Saydou Sow, qui s’était déjà rendu fin décembre dans quatre pays (Congo, Gabon, Burkina Faso et Côte d’Ivoire), a déroulé, en ce début d’année 2024, la deuxième phase de cette tournée. Et c’est la Gambie et le Mali qui ont été les destinations de la délégation conduite par le ministre, pour accomplir cette action sur instruction du Président de la République.





À l’image de ce qui a été fait lors des précédentes étapes, le ministre a présenté un exposé qui a été suivi d’un jeu de questions-réponses, lit-on dans un communiqué dudit ministère.





Désireux de s’imprégner des conditions d’accès au programme pour les non-inscrits sur la plateforme et de connaître leur statut pour ceux qui sont déjà dans la base de données, ces Sénégalais ont aiguisé leur curiosité, histoire de repartir de cette rencontre avec les bons éléments.



Ainsi, M. Abdoulaye Saydou Sow leur a fait comprendre que ce projet est, pour tous les sénégalais, en particulier ceux de la diaspora, « un levier pour bénéficier de la manière la plus facile et rapide d’un logement ». D’autant qu’une partie du projet leur est entièrement destinée, alors ils doivent en profiter en tant que sénégalais.





Après Banjul en Gambie, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a été à la rencontre des Sénégalais du Mali. Bamako, dernière étape de cette tournée. Lors des échanges, la représentante de la Banque pour l’Habitat du Sénégal (BHS), est revenue sur les conditions d’acquisition des logements au niveau bancaire. Mme Astou Rose Gaye a évoqué un autre programme spécialement initié par la BHS pour les sénégalais de la diaspora.





Pour sa part, l’ambassadeur Moustapha Ndour, a relevé que le quota de 20% réservé à la diaspora signifie la prise en compte de cette communauté dans les politiques publiques du Sénégal. Il a estimé que ce quota est une incitation à un retour au pays.





Plus de 5.000 compatriotes se sont déjà réunis autour d'une fédération afin de mieux s’organiser pour les démarches.





Aussi, pour leur faciliter la tâche, comme cela a été fait dans les autres pays, un bureau du logement sera aussi créé à l'ambassade du Sénégal au Mali. Ce, afin d’assurer une meilleure accessibilité des sénégalais au projet 100.000 logements. Abdoulaye Saydou Sow rassure encore une fois la communauté que leurs dossiers seront bien traités. Pour le ministre, toutes les conditions vont être créées afin que chaque sénégalais, où qu'il puisse se trouver, puisse accéder aux logements sociaux.