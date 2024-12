2e édition de la coupe du maire de Ndiébel : « D’ici quelque temps les populations sauront que leurs doléances ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd » (Pdt HCDS, Mamadou Lamine Dianté)

La finale de la coupe du maire de Ndiébel a servi de tribune aux jeunes de ladite localité pour interpeller les autorités sur leur besoin pressant d’avoir un stade moderne qui répond aux normes internationales. Même son de cloche du côté du parrain de cette finale, le président du HCDS, Mamadou Lamine Dianté, qui a promis de porter auprès des autorités le plaidoyer pour le bitumage de la route Sibassor-Ndiébel notamment l’accès à l’eau pour soulager les femmes qui éprouvent beaucoup de difficultés pour avoir le liquide précieux. « Nous sommes sûrs que d’ici quelque temps les populations sauront que leurs doléances ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd », a laissé entendre M. Dianté.



La municipalité de Ndiébel a déboursé près de 4 millions FCFA pour l’organisation de ce tournoi. « Cette finale est une fête de la jeunesse. Nous avons mobilisé les gros moyens pour la réussite de cet événement », explique le maire. Qui ajoute : «Ce que nous faisons entre en droite ligne avec la vision du Président BDF et son Pm Ousmane Sonko. Nous avons bon espoir que les nouvelles autorités vont régler le problème de l’eau et du bitumage de la route. »

À rappeler que la finale a été l’occasion pour rendre hommage aux familles de feu Moussa Thioune et feu Moussa. Elle a été remportée par l’ASC Guélawar qui a battu l’ASC Dikam de Ndalane Bambara aux tirs au but après un score nul et vierge de zéro but partout à la fin du temps réglementaire.