26 Sept 2002-26 Sept 2024: Il y a 22 ans disparaissait le bateau le "Joola"

Il y a 22 ans jour pour jour qu'a eu lieu le naufrage du bateau le "Joola". Environ 2000 personnes étaient à bord. 1863 personnes dont 444 enfants, selon les chiffres officiels de l'Etat du Sénégal sont restées sous les eaux et 64 rescapés. Ce naufrage, l'un des plus meurtriers de l'humanité a eu lieu, deux ans après l'arrivée au pouvoir du Président Abdoulaye Wade. Une négligence humaine serait la cause de cet accident maritime, car le bateau qui devait accueillir 580 personnes, était surchargé en cette veille de rentrée des classes de l'année 2002-2003. La majeure partie des victimes revenait de vacances de la Casamance. 22 ans après ce drame, un musée-mémorial a été construit pour honorer la mémoire des victimes. Toutefois, le président de l'Association des Familles des victimes du Joola, Boubacar Ba et le président du comité d'initiative du Mémorial-Musée le Joola, Nassardine Aidara souhaitent toujours le renflouement de l'épave du bateau pour une justice sociale. Cette année avec l'ouverture et le démarrage des activités du Musée-Mémorial, l'hélice du Bateau a été déposée dans ce Musée, en guise de souvenir, faute de ne pouvoir tenir promesse sur le renflouement.