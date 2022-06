25ème mardi du BAME : « La responsabilité d’un État moderne est de repenser son action publique » (MAER)

Le bureau d’analyses macro-économique (BAME) s’est réuni ce mardi à l’Isra pour réfléchir sur le thème : « Quelle analyse prospective pour l’action publique au 21ème siècle.



Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a présidé le 25ème mardi du BAME. Le Pr Moussa Baldé souligne que la responsabilité d'un État moderne est de repenser son action publique à l'aune du futur, souligne-t-il devant les expert de l'Isra.



La mission du BAME c'est de développer des recherches en sciences humaines et sociales pour aider les décideurs publics à la formation et au suivi des politiques agricoles et appuyer les organisations professionnelles à la définition de leurs stratégies. Et sa cible sont les décideurs publics et privés, les organisations professionnelles des secteurs agro-sylvo-pastoraux, les structures d’appui conseil et d’encadrement des agriculteurs...