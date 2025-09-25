25 Sept 1988 -25 Sept 2025: Il y a 37 ans à Séoul , une éternité !


El Hadji Amadou Dia Bâ, l'éternel champion du Sénégal, dont la médaille d'argent remportée le 25 septembre 1988 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire du sport sénégalais. Ce jour-là, il a prouvé au monde entier que le Sénégal était capable de produire des athlètes de haut niveau, capables de rivaliser avec les meilleurs mondiaux.

Avec une détermination et une passion sans égales, El Hadji Amadou Dia Bâ a sacrifié sa jeunesse pour atteindre les sommets du sport. Il a affronté les plus grands athlètes de l'époque, comme André Phillips et Edwin Moses, et a réussi à se hisser à la deuxième place du podium.

Aujourd'hui encore, son exploit continue d'inspirer les générations futures d'athlètes sénégalais. El Hadji Amadou Dia Bâ demeure une légende inoubliable, un symbole de fierté nationale et un modèle pour tous ceux qui rêvent de réussir dans le sport.

Nous lui rendons hommage pour son dévouement, sa persévérance et son amour pour le sport. Sa médaille d'argent est un témoignage de son talent et de son travail acharné. Nous sommes fiers de l'avoir comme représentant de notre pays et nous sommes reconnaissants pour les moments inoubliables qu'il nous a donnés.

El Hadji Amadou Dia Bâ, vous êtes un héros du sport sénégalais et votre nom restera à jamais gravé dans l'histoire de notre pays. Nous vous souhaitons une longue vie et une santé prospère, et nous espérons que vous continuerez à inspirer les générations futures d'athlètes sénégalais.

Ton jeune frère et ami 
Mbaye Jacques DIOP


Jeudi 25 Septembre 2025
Dakaractu



