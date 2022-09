22ème édition du Forum Pharmaceutique International : 25 pays Africains réunis au Sénégal en février prochain

Pour la troisième fois depuis sa création, la 22ème édition du Forum international pharmaceutique va se tenir au Sénégal. Une décision mûrie et accordée par le président de la République du Sénégal, Macky Sall.



Du 16 au 19 février 2023, 25 pays de l’Afrique devront se réunir afin de pousser des réflexions pour dynamiser et promouvoir le secteur pharmaceutique africain en général et sénégalais en particulier.



Aujourd’hui, les acteurs concernés à savoir le directeur de cabinet du ministère de la santé et de l’action sociale, le président du comité d'organisation du FPI, le Président de IOPA, le Président de ISPHARMA…, ont tous pris part au lancement officiel dudit forum.



L’ordre des pharmaciens du Sénégal a exprimé son immense satisfaction à son excellence Macky Sall qui n’a ménagé aucun effort pour la validation de leurs doléances...