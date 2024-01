21e salon international de l’énergie : Antoine Félix A. Diome représenté par son SG Cheikh Niane

La 21e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA) se déroule du 23 au 24 janvier 2024 à Dakar. L’ouverture a eu lieu ce mardi, en présence du secrétaire général du ministère du pétrole et des énergies. Cheikh Niane, représentant le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a assisté à l’ouverture de cette 21e édition du Salon international de l’Énergie et du Pétrole en Afrique (SIEPA), dont le thème est « Quelles solutions des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l'accès universel à l’électricité. »



Pendant deux jours, les discussions entre les acteurs vont s'articuler autour de la problématique de la production et de l'accès à l'énergie en Afrique. Les perspectives de production pétrolière et gazière, les stratégies des compagnies pétrolières, le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière, la gouvernance du secteur des hydrocarbures entre autres.