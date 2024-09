1ère journée éliminatoire CAN 2025 : Avec une équipe fortement chamboulée, le Sénégal bute contre le Burkina

Les Lions ont connu un début difficile dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce vendredi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal a été tenu en échec par le Burkina Faso, concédant un match nul (1-1) à la dernière seconde. Bien qu'ils aient ouvert le score par Sadio Mané à la 16e minute, ils ont été surpris par une égalisation burkinabé dans le temps additionnel. Avec ce résultat, les Sénégalais se retrouvent provisoirement à la troisième place du groupe L, derrière le Burundi et le Burkina.

Pour cette rencontre, Aliou Cissé a opté pour un système hybride, permettant aux joueurs de varier leur positionnement selon les phases de jeu. En attaque, le Sénégal a adopté un 3-5-2, avec Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo en défense. Habib Diarra et Ismaila Sarr ont occupé les postes de pistons, tandis que Gana Gueye a joué en sentinelle, soutenu par Pape Gueye et Pape Matar Sarr au milieu. En pointe, Sadio Mané et Nicolas Jackson étaient chargés de finaliser les actions.

Lorsque le Sénégal n'avait plus le ballon, la formation se transformait en 4-4-2, avec Habib Diarra se greffant à la défense. Ismaila Sarr, Gana Gueye et Pape Matar Sarr composaient le milieu, tandis que Mané et Jackson restaient en position avancée. Bien que cette stratégie ait montré des signes de promesse, des pertes de balle fréquentes ont mis l'équipe sénégalaise en difficulté. Le tournant du match est survenu à la 16e minute, lorsque Sadio Mané a ouvert le score, profitant d'une récupération de balle. Après une interception de Nicolas Jackson, Mané fixe le gardien Hervé Koffi avant de marquer, portant son total à 44 buts en 106 sélections. Il convient de noter que le joueur d’Al Nassr apprécie particulièrement jouer contre le Burkina, ayant inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives lors de leurs trois dernières confrontations.

Malgré ce but, le rythme du match a peu à peu diminué, avec de nombreuses fautes et pertes de balle, surtout du côté sénégalais. Bien que les Lions aient réussi à se créer quelques occasions, la dernière passe faisait souvent défaut. À la 43e minute, Sadio Mané rate même une belle opportunité après une passe de Jackson, les Lions ne parviennent pas à tuer le match.

Au retour des vestiaires, les Burkinabés ont montré un meilleur niveau de jeu, et le bloc sénégalais a peu a peu reculé sous un pressing intense. À la 57e minute, Seny Dieng a réalisé un arrêt crucial, évitant l'égalisation par Mohamed Konaté. Sentant son équipe sous pression, Aliou Cissé procéde à quelques ajustements tactiques. Ainsi, Pape Matar Sarr assez moyen a été remplacé par Lamine Camara à la 68e minute, tandis qu'Ismaila Sarr auteur d’un bon match a cédé sa place à Ismaela Jakobs.

De leur côté, les Burkinabés ont intensifié leur pression, et à la 74e minute, un coup franc de Lassina Traoré a été détourné de justesse par Seny Dieng qui maintient l’équipe à flot. Finalement, le Sénégal, qui n'a pas su capitaliser sur ses occasions, a concédé l'égalisation à la 96e minute. Sur un coup franc, Tapsoba a remis de la tête pour permettre à Ousseni Bouda de marquer.

L'arbitre siffle la fin du match sur un score de 1-1, suscitant des sifflets du public déçu. Pour le Sénégal, il sera impératif de s'imposer ce lundi, à l’extérieur, contre le Burundi lors de leur prochain match. Les Burundais mènent actuellement le groupe L avec trois points.