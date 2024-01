1ère édition Journée Nationale de l'équité : "Vu la pénibilité des femmes en milieu rural. Il fallait donner des réponses urgentes" (Macky Sall)

Le centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) a abrité ce Mardi 16 Janvier, la 1ere édition de la journée nationale de l'équité. Cette première édition du genre retenue sous le thème, "L'équité sociale et territoriale au cœur du Plan Sénégal Émergent", constitue un espace pour vulgariser les résultats des projets et programmes d'équité, en vue de mettre en relief la pertinence et la justesse des politiques volontaristes de l'État du Sénégal en matière de réduction des disparités territoriales et sociales. Venu présider la cérémonie d'ouverture, le président de la République, Macky Sall, a réitéré son attachement personnel au développement du Sénégal dans l’équité territoriale et la justice sociale ; "Ce que j’appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, où chacun peut avoir une vie décente en accédant aux services sociaux de base", a soutenu le chef de l'État rappelant qu'aujourd’hui, nous revenons d’ailleurs aux sources, parce que c’est ici même à Diamniadio que le Programme d’urgence de développement communautaire, un des instruments phares de nos politiques d’équité territoriale et d’inclusion sociale a été lancé, le 7 juillet 2015.



Selon toujours son argumentaire, il fallait dans l’urgence, apporter des réponses aux difficultés persistantes auxquelles plusieurs parties de notre pays restaient confrontées, en déroulant une stratégie intégrée, solidaire et inclusive, par la réduction des disparités entre nos villes et nos campagnes et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. "Pendant mes tournées précédant mon accession à la souveraineté internationale. Comme vous le savez j'ai parcouru le Sénégal en profondeur. Et j'avais constaté l'état de vétusté, de dénouement extrêmement du milieu rural qui manquait de tout, qui manquait d'eau potable, qui manquait d'électricité qui manquait des pistes de désenclavement. Mais surtout ce qui m'avait frappé c'était la pénibilité des femmes en milieu rural. Il fallait donner des réponses concrètes à cette situation", a témoigné le chef de l'État, soutenant que nombre de nos concitoyens avaient des besoins urgents qui ne pouvaient pas attendre alors le PSE venait à peine d'être lancé avec comme perspective l’objectif d’émergence en 2035. "D'où la nécessité de la mise en œuvre d'une stratégie intégrée, solidaire et inclusive, par la réduction des disparités entre nos villes et nos campagnes et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales", a fait savoir le président de la République devant la ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale, Thérèse Faye Diouf, et des sommités nationales et internationales qui ont assisté à la cérémonie dans une ambiance électrique de remerciements à son égard...