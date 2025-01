1er numéro SUNU Senelec consacré á la production

Senelec lance une toute nouvelle émission mensuelle intitulée "SUNU Senelec", un programme de 13 minutes qui invite le public à plonger dans les coulisses de l’électricité au Sénégal.



Chaque mois, "SUNU Senelec" mettra en lumière les différentes facettes des activités de Senelec : production, transport, distribution et commercialisation, en valorisant les femmes et les hommes qui œuvrent quotidiennement pour garantir un service essentiel à la nation.

Le premier épisode, consacré à la production, dévoilera les défis et les innovations au cœur des infrastructures qui permettent de transformer les ressources en énergies alimenter les foyers, les entreprises et les institutions.



Ce programme est une occasion unique de découvrir les performances de Senelec, les innovations technologiques portées par ses ingénieurs, ainsi que les investissements majeurs consentis par l’État du Sénégal pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays.



Avec "SUNU Senelec", plongez dans un univers captivant où l’énergie rime avec engagement, expertise et service au public.