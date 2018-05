16ème Sommet SIEPA : Le Sénégal à la croisée des chemins

Le Salon International de l'Énergie et du Pétrole (SIEPA) a ouvert ses portes ce jeudi 3 avril à Dakar.





Cette seizième édition réunit à cet effet d'imminents ingénieurs et techniciens venus de divers horizons autour du thème : L'énergie pour le développement en Afrique.

Pour le président de l'Association Sénégalaise pour le développement de l'Énergie en Afrique (ASDEA) Serigne Mor Dièye, le Sénégal est à la croisée des chemins dans la mesure où il suscite un grand intérêt pour tous les acteurs mondiaux évoluant dans le secteur des fossiles et des énergies renouvelables.

De plus, des réformes majeures ont été engagées par les autorités étatiques pour fournir de l'électricité à tous les sénégalais et à moindre coût.



Boubacar Mbodj, conseiller du président de la République a affirmé pour sa part que le Sénégal compte ainsi assurer une croissance inclusive à travers le secteur de l'énergie.

Une série de recommandations sera formulée au cours de ce forum afin d'asseoir le développement de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique...