14e journée N1 : L'AS Kolda domine Toglou par trois buts à un.

L' AS Kolda vient de dominer l'équipe de Toglou de Dakar par trois buts à un comptant pour la 14e journée de la nationale 1 de football, ce dimanche 05 mars 2023. Les visiteurs ont cueilli à froid les locaux en ouvrant le score dans les quinze premières minutes. Mais c'était sans compter sur la détermination des poulains de Harouna Toss Diédhiou qui sont revenus au score à la 32e mn par Seydou Mangane dossard numéro 13. Après l'égalisation, les locaux multiplieront leurs efforts qui seront sanctionnés par leur deuxième but inscrit par Omar Fall à la 36e mn. Ainsi, à la pause le score sera de deux buts à un en faveur de l'AS K.

En deuxième période, Seydou Mangane corse l'addition en marquant le troisième but de l'AS Kolda. Malgré les hostilités, le score n'évoluera pas jusqu'à la fin de la rencontre. Et cette nouvelle victoire va permettre à l'AS Kolda de grignoter des points et s'éloigner de la zone rouge...