144ème Appel des Layènes : Cambérène dans la ferveur de la cérémonie d’ouverture

Le village de Cambérène a accueilli, ce 10 février, l’ouverture officielle de la 144ème édition de l’anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl). Des milliers de fidèles venus des différentes localités du pays notamment de Dakar ont rallié le village Lébou fondé par le Mahdi et agrandi par son fils et 1er khalife, Seydina Issa Rouhou Lahi. Le site religieux vibre au moment où ses lignes sont écrites au rythme de la célébration. Prières, chants religieux et discussions au menu de l’ouverture. L’événement commémore l’appel du fondateur de la confrérie Layène auprès des hommes et des Djinns pour venir répondre au message d’Allah et de son prophète (Psl). La communauté « Euhloul Lahi » a entamé l’événement conformément aux instructions de l’actuel Khalife, Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi. Il a été représenté par le coordonnateur général de l’Appel, Seydina Issa Thiaw Lahi, le porte-parole de la famille, Mouhamadou Lamine Lahi et l’imam de la confrérie Mame Libasse Lahi.