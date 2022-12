115,6 milliards payés par l’État du Sénégal en Intérêts sur les Eurobonds en 2019 : les mises en garde de la Cour des comptes

La Cour des comptes a publié son rapport sur l’exécution des lois de finances gestion 2019. Alors que le débat sur la dette publique a fait rage lors du marathon budgétaire de la loi de finance initiale de l’année 2023, le rapport explique que le service de la dette extérieure a enregistré un taux de croissance moyen annuel de 16,22% durant la période 2015-2019. Le service de la dette extérieure est réparti entre le remboursement en principal pour 182,1 milliards de F CFA, soit 46%, et les intérêts pour 213,7 milliards de F CFA, soit 54%. Le service sur la dette commerciale représente 47,14% du service total de la dette extérieure.



Cette situation, lit-on dans le rapport, s'explique essentiellement par les intérêts payés sur les Eurobonds qui s’établissent à 115,6 milliards de F CFA, soit 29,2% du service total et 54,09% des intérêts. La même situation avait été notée en 2018. Aussi la Cour des Comptes recommande « une attention particulière » sur les intérêts sur les Eurobonds « au regard de leur volume et du risque de leur insoutenabilité ».