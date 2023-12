10ème édition de la Semaine nationale des Personnes handicapées : L’heure est à la sensibilisation sur l’acquisition de la carte d’égalité des chances

Dans le cadre de la 10ème édition de la Semaine nationale des Personnes handicapées, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), en collaboration avec la Fédération sénégalaise des Associations de Personnes handicapées (FSAPH), a effectué ce jeudi 30 novembre 2023 à partir de 9h 30 précises dans les locaux du Service nationale de l’Education et de l’Information sanitaire et sociale (SNEISS), une rencontre d’échanges, mais aussi de sensibilisation à l’endroit des personnes handicapées pour les inciter à s’inscrire sur les bases de données pour profiter des opportunités qu’offre les carte d’égalité de chances.D’ailleurs, Moussa Thiaré, président de la fédération, après un discours élogieux à l’endroit de l’État du Sénégal pour les efforts et avancées remarquables notés surtout dans la prise en compte des handicapés dans plusieurs secteurs. Environ 20 milliards sont investis à cet effet. Cependant, tout en tenant compte et saluant ces avancées, il reconnaît aussi qu’il reste beaucoup de maux à compenser...