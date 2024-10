1000 milliards dans le compte bancaire d'un dignitaire de l'ancien régime: Une "révélation" fallacieuse... selon des banquiers

Nous sommes en campagne électorale et tous les moyens sont bons pour plaire et avoir un électorat solide. Toutefois, la révélation de la tête de liste du Pastef, Ousmane Sonko, lors de son meeting à Thiès, évoquant un compte bancaire d'un ancien dignitaire du régime de Macky avec environ 1000 milliards, heurte la conscience des sénégalais. Comment un compte particulier peut-il avoir 1000 milliards dans un pays sous-développé comme le Sénégal, sans être signalé aux structures de contrôles financières?





Un compte bancaire, dès que tu verses plus de 5 millions, tu es obligé de justifier la provenance de l'argent. Quand le bénéficiaire ne peut pas le justifier, la structure bancaire est obligée de saisir la Cellule Nationale de traitement des Informations financières (Centif).





Des cadres bancaires soulignent qu'il est impossible au Sénégal qu'un compte particulier ait plus de 10 milliards à plus forte raison 1000 milliards.





Une autre source révèle que toutes les banques réunies au Sénégal, qui ont un compte à la BCEAO, n'ont pas plus de 1000 milliards dans leur compte.





Ainsi, sur des données de la BCEAO exploitées par Dakaractu, durant l'année 2023, les banques inscrites dans les États de l'union n'ont pu réunir que 2.679 milliards dans les comptes de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) contre 3867 milliards 2022.





Un économiste joint par Dakaractu émet des doutes sur la véracité de cette révélation," on est en campagne électorale. On fait tout pour plaire à l'électorat. On promet des choses et les promesses n'engagent que ceux qui y croient", souligne-t-il. " cette somme avancée par le PM, Ousmane Sonko, c'est presque 1/5e du budget du Sénégal. Comment une seule personne peut détenir une telle somme", s'interroge-t-il.