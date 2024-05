𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’É𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗟𝗼𝗻𝗱𝗿𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟰 : "Les enseignants doivent être au cœur des défis de transformation..." (Moustapha Guirassy)

Le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Guirassy a effectué sa première sortie internationale depuis sa prise de fonction du 19 au 22 mai 2024 à Londres pour participer à la 20e édition du Forum mondial sur l'éducation. Ce colloque international qui a réuni une centaine de ministres offre un cadre d’échanges fructueux sur des sujets cruciaux pour l’avenir de l’éducation.



Selon lui, sa présence à ce forum témoigne de l’engagement du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye à redonner aux politiques éducatives toute leur importance dans le cadre de notre quête de souveraineté économique, agricole, industrielle et socioculturelle. "Prendre part aux rencontres internationales qui vont redéfinir les politiques éducatives internationales devient nécessaire et stratégique. Cette participation revêt donc une importance particulière.



Elle nous a offert une occasion précieuse de partager notre vision d’une société éducative inclusive et efficiente, qui vise à former d’ici 2035 un nouveau type de citoyen ancré dans ses valeurs africaines et spirituelles, tout en étant prêt à relever les défis du développement durable, des sciences, des technologies, du numérique et de l’intelligence artificielle", a déclaré Moustapha Guirassy, poursuivant que ces discussions ont beaucoup porté sur l’intelligence artificielle, les enjeux climatiques et le développement durable. "Mais la grande leçon que je retiens de ce forum est surtout 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞́𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞", a-t-il témoigné, insistant sur le fait que les enseignants doivent être au cœur des défis de transformation et doivent, non seulement comprendre et être formés aux enjeux actuels, mais aussi savoir les transmettre.



Le ministre qui avait été accompagné par Dame Mbodj comme représentant du syndicat G7 a profité de sa sortie pour prendre part à une rencontre avec la délégation de l’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ISESCO). "Lors de notre intervention, nous avons mis en avant la tragédie que vivent les enfants de la Palestine. Nous avons demandé aux pays membres de l’ISESCO de porter une résolution pour soutenir ces enfants et la Palestine", propose-t-il.