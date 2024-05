𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬 𝐚𝐮 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐞𝐧𝐬 𝐝𝐮 Bac : 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐭𝐚𝐩𝐡𝐚 𝐆𝐮𝐢𝐫𝐚𝐬𝐬𝐲.

Suite aux nombreux commentaires sur ses propos concernant le système de correction des épreuves aux examens, le ministre apporte des précisions à l'opinion publique, notamment le corps professoral.

Dans une note, le ministre précise que l'allusion faite aux enseignants qui corrigent des copies d'élèves en temps record est loin d'être une stigmatisation du comportement de ces enseignants. "Je ne faisais que partager par empathie un message d’un enseignant relatant un épisode de sa vie de correcteur qu’il avait par la suite beaucoup regretté. Et par honnêteté intellectuelle, et pour son respect pour l’élève et l’école, il avait jugé opportun de partager ce message avec le ministre de l’Éducation que je suis", a précisé Moustapha Guirassy, poursuivant que l'enseignant déplorait dans ce message la charge excessive de correction de copies dans des délais extrêmement courts. "Sous une aussi forte pression de temps, il ne pouvait dès lors garantir la rigueur, l’équité, la justice et l’impartialité dans l’exécution de la tâche de correcteur. Il craignait fort d’avoir ainsi causé du tort à certains élèves indépendamment de sa volonté", a-t-il encore expliqué dans la même note.



Pour ma part, indique-t-il, "je n’ai aucun doute sur la conscience élevée des enseignants dans l’exercice du métier dont les contraintes et les exigences sont connues et reconnues par tous. Pour être du secteur, j’ai plusieurs fois eu la preuve que les enseignants dans leur écrasante majorité remplissaient en toutes circonstances, leurs obligations professionnelles. Ces enseignants travaillent dans des conditions difficiles et s’acquittent, sans broncher, de leurs obligations professionnelles", a souligné le M. Guirassy, expliquant que c'est justement pour faire le plaidoyer de ces agents de l'ombre, qu'il a évoqué dans une haute instance telle que celle du Conseil interministériel présidée par le PM, cet exemple donné par un enseignant lui-même et relatant les conditions précaires dans lesquelles il se trouvait pour corriger un nombre de copies énorme en peu de temps.



Dans la même note, Moustapha Guirassy ajoute que cela signifie tout simplement pour le ministre que je suis, que le déficit criard d’enseignants pourrait expliquer cette situation.



Par conséquent, "il ne s'agit pas d'une stigmatisation, mais plutôt d'une plaidoirie pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Une mauvaise interprétation a donc amené certains à considérer que les enseignants sont responsables de cet état de fait. Mais mon rôle est de corriger en améliorant leurs conditions de travail qui passe par l'augmentation du nombre d'enseignants et de correcteurs aux examens. La justice et l'équité passent aussi par cette amélioration des conditions de travail", lit-on dans la lettre. "Si nous voulons changer le système, aucun sujet ne doit être tabou. Discutons de tout dans un esprit positif et constructif pour progresser.

Chers enseignants, vous êtes au cœur de l’école et de sa transformation. Je suis avec vous. Nous sommes ensemble", a fait valoir le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Moustapha Mamba Guirassy.