‎KOLDA : La 1ère édition du salon du livre (SALIKO) se tiendra les 13 et 14 février prochains sous le thème la souveraineté littéraire…

C’est sous le thème de la souveraineté littéraire que se tiendra la première édition du salon du livre, les 13 et 14 février 2025. Ainsi, il a fait l’objet d’un comité régional de développement ce mardi 9 décembre où les orientations ont été discutées et des engagements forts pris par les acteurs pour une réussite de l’évènement. En ce sens, ce salon est une initiative de l’association du cercle des écrivains de Kolda parmi lesquels il y a Abdourahmane Diallo, Seydi Sow, Idrissa Sow (Gorkodjo), Moudjibou Rahmane Baldé, Sékou Camara. Et l'objectif est d'organiser le premier Salon régional du Livre pour montrer le potentiel intellectuel et culturel du terroir.

À en croire Abdourahmane Diallo, « cette 1ère édition va montrer la contribution des écrivains de Kolda. Ainsi, ce projet est un défi à relever pour nous. C’est pourquoi, la région n'a pas le droit d'y échouer pour cette première fois. D’ailleurs, ce sera un moment de voir les grands talents de la région… »

Seydi Sow, membre de l’association, soutient que le salon doit être une vitrine de la région. À ce titre, il estime que « ce salon doit être une occasion pour faire la promotion des écrivains, car le talent existe. Le salon devra être un déclic pour les jeunes afin qu'ils renouent avec la lecture car les connaissances se trouvent dans les livres. »

Dans la même dynamique, toutes les bonnes volontés sont attendues pour une réussite de ce premier salon du livre au Fouladou.