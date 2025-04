Zone des Niayes - mévente de pommes de terre : Les producteurs décrètent un mot d'ordre de grève de 2 jours sans marché

Dans la zone des Niayes, les producteurs sont très remontés. En cause, la concurrence jugée "déloyale" des agrobusiness qui, disent-ils, inondent le marché de légumes depuis plusieurs mois au détriment des petits producteurs qui n'arrivent presque plus à vendre.



Ces derniers, pour se faire entendre, ont décidé de décréter un mot d'ordre de grève de 2 jours sans marché les 30 avril et 1er mai afin de pousser les autorités à suspendre "concrètement" la mise sur le marché des pommes de terre et autres légumes par les agrobusiness.



« Les producteurs ne savent plus où donner de la tête. Nos chambres froides sont remplies de légumes, mais nous n'arrivons pas à vendre. Ceux qui arrivent à vendre bradent leurs produits sur le marché. Actuellement, le kg de pommes de terre est vendu entre 130 et 140 Fcfa sur le marché », a déclaré Moustapha Ka, producteur.



Les producteurs invitent ainsi « l'État à favoriser la commercialisation de la production locale issue des petits producteurs et à garantir une valorisation équitable de leurs produits »...