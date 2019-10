Ziguinchor / Siaka Goudiaby, Inspecteur d’académie : «Les élèves ne sont pas massivement venus à l’école. Surtout ceux du public»

À l’issue de sa tournée de rentrée, M. Siaka Goudiaby a livré son sentiment :



« Au plan matériel, pour l’essentiel tout est en ordre pour accueillir les élèves. À quelques rares exceptions, comme au Cem Jean Kandé, on a noté des flaques d’eau. La nappe phréatique est très proche et dès lors l’eau surnage facilement. Ailleurs, que ce soit dans le privé où nous sommes passés, ou les autres établissements publics, les écoles sont prêtes à accueillir les élèves.



Au plan administratif, nous avons noté avec beaucoup de satisfaction, la présence des enseignants et du personnel administratif. C’est au niveau des élèves que nous avons observé des difficultés. Les élèves ne sont pas massivement venus à l’école. Surtout ceux du public. Nous lançons un appel aux parents d’élèves pour qu’ils puissent être fermes à l’endroit des enfants afin qu’ils regagnent les chemins de l’école. D’autant que nous avons démarré les enseignements apprentissages, il n’y a pas de perte de temps. On doit mettre un terme rapidement aux activités récréatives ou festives, notamment les navétanes ou autres activités folkloriques qu’on constate dans les localités.



Au plan pédagogique, on a noté avec beaucoup de satisfaction que les mesures qui devraient être prises par les chefs d’établissement l’ont été. Notamment la mise en œuvre de la disposition des emplois de temps auprès des enseignants pour qu’ils puissent savoir les classes et niveaux qui leurs sont affectés, également le matériel pédagogique et didactique a été remis aux enseignants. »