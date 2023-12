Ziguinchor : Le marché Saint-Maur de Boucotte en feu !

Le marché Saint-Maur de Boucotte de Ziguinchor a pris feu. Les flammes se sont déclarées à l’intérieur du marché aux environs de 07h 15mns. Ce sont les cantines qui ont pris feu. Dès qu'ils ont été alertés, les sapeurs-pompiers se sont rués sur les lieux pour éteindre l'incendie.



Jusqu’au moment où ce texte est mis en ligne, le feu continue à se propager malgré l’intervention des sapeurs-pompiers. Saint-Maur prend ainsi cinq ans en 2018 après le marché Tilène presque réduit en cendre et qui peine à se relever.



Et pourtant, la mairie avait sommé les détenteurs de tabliers et étales de laisser la chaussée . Les femmes du bois sacré s’y étaient rendu pour discuter et échanger avec les commerçants de la situation du marché qui est déjà plein comme œuf afin de trouver une solution pour le désengorger. Hélas, il a pris feu. Un marché au cœur du quartier populeux de Boucotte. Et il reste d’ailleurs le plus grand et le fournisseur en marchandises de toute la région de Ziguinchor. Nous y reviendrons !