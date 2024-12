Ziguinchor : DECLIC célèbre l’engagement citoyen des volontaires en Casamance

La célébration organisée par l'association DECLIC à Ziguinchor a mis en lumière l'engagement des volontaires des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, des piliers essentiels du développement local en Casamance.



Soutenue par des partenaires comme l'USAID à travers le projet Yiriwaa et le Consortium Jeunesses Sénégal (CJS), cette journée a été une opportunité pour reconnaître le rôle clé du volontariat dans l'inclusion sociale et le développement durable.



Le président de DECLIC, Salif Kanouté, a souligné l'importance de célébrer l'engagement citoyen tout en annonçant des perspectives ambitieuses : la création de 255 emplois et l'extension des activités de l'association à l'échelle nationale.

Sira Gassama Diaby, porte-parole des volontaires, a quant à elle réaffirmé l'impact positif du volontariat pour atteindre les objectifs de la vision Sénégal 2050.

Le soutien institutionnel s'est également fait entendre avec l'intervention d'Iba Sané, directeur de l'ANRAC, qui a salué les actions de DECLIC. Il a proposé une collaboration dans le cadre du plan Diomaye, visant à faciliter le retour des populations déplacées et la reconstruction en Casamance.