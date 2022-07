Yoff/Trois jours sans eau : les populations exigent, ici aussi, des sanctions.

L'eau ne coulerait plus à Yoff (Dakar). En effet, dans une partie de cette localité, les populations sont restées depuis trois jours sans eau. C'est-à-dire donc, que quelqu'un quelque part n'a pas fait son travail" pour reprendre le chef de l'État Macky Sall. Et si l'on suit la logique du chef de l'État, il faut donc des sanctions. "En Afrique on n’a pas la culture de la sanction, mais je trouve que cette action doit être sanctionnée", avait-il alors dit après s'être offusqué d'une coupure d'électricité au King Fahad Palace. Ainsi, les internautes demandent le limogeage du ministre, du DG de Sen'Eau et du DG de la Sones.