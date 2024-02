Yoff Diamalaye: Les faits marquants de la célébration de l’Appel du Mahdi

Yoff Diamalaye a vibré, ce dimanche 11 fevrier, au rythme de la 144ème anniversaire de l’Appel du Mahdi. 2ème et dernier jour de la commémoration, le site religieux a refusé de fidèles obligeant la fermeture de toutes les entrées de l’espace qui accueille la cérémonie. Ils sont venus de partout et ont exprimé leur enthousiasme.





C’est à Yoff Diamalaye berceau de la confrérie que l’Appel à l’endroit des hommes et des djinns a été émis en 1883 par le fondateur de la confrérie Layène. C’est d’ailleurs ce qui est à l'origine de la célébration de ‘’Yoor Yooru Diamalaye’’ marqué par des Zikr et des chants en reconnaissance de Baye Lahi Aleysalam. Revivez les temps forts.