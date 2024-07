Palais de justice : le procès opposant le Mouvement Dolel transport aux exploitants des applications de transport, renvoyé au 9 octobre.

Le procès opposant le Mouvement Dolel Transport aux gestionnaires des applications Yango, Yassir et Heetch a été renvoyé au 9 octobre prochain. L’audience qui s’est ouverte, ce 24 juillet, en présence des parties a été différée pour permettre aux avocats de prendre connaissance du dossier. Le procès s'inscrit dans la logique de lutte contre les transports irréguliers que le mouvement Dolel Transport a engagé depuis quelques années. Pour les camarades du président du mouvement Modou Seck qui ont effectué le déplacement en masse au palais de justice de Dakar, la lutte contre les applications de transport ont fini d'ériger la concurrence déloyale en mode de fonctionnement. Ces transporteurs espèrent avoir gain de cause dans cette affaire et alertent sur une bataille qui se fera à tous les niveaux.

« Le Sénégal est un État de droit et nul n'est au-dessus de la loi. Les textes qui régissent le transport sont clairs sur le métier de transporteur et de taximan et exigent des documents afférents. Les personnes qui usent de ces applications et leurs complices n’ont pas les documents exigés et font dans l’illégalité, c’est la raison pour laquelle nous avons porté plainte pour que la justice tranche et nous sommes confiants que nous obtiendrons gain de cause. », a indiqué Modou Seck.