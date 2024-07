Woyofal : 2,5 millions de clients enregistrés dans le système

Les membres du CNDC ont profité de l’occasion pour poser des questions et exprimer leurs préoccupations, permettant ainsi à Senelec de recueillir des suggestions précieuses pour l'amélioration continue du service. « Cet atelier nous permet non seulement de mieux comprendre le système, mais aussi de participer activement à son perfectionnement », a affirmé le président du CNDC, Mbaye Ndiaye.



Cet atelier s’inscrit dans une série d’actions menées par Senelec pour renforcer la relation avec ses clients et répondre de manière proactive à leurs besoins, tout en promouvant l’innovation et l’efficacité dans la fourniture d’électricité au Sénégal.

La Senelec poursuit sa mission d'électrification du pays avec un succès notable. Actuellement, Senelec compte 2.500.000 clients, parmi lesquels une majorité significative (73%), a déjà adopté le système de compteur prépayé Woyofal, représentant ainsi 1.800.000 foyers. « Le Woyofal, système de prépaiement, vise à offrir plus de flexibilité et de contrôle aux consommateurs dans la gestion de leur consommation d’électricité. Cet atelier est une occasion unique d’écouter les retours de nos clients et de les informer sur les avantages de ce système », a déclaré la directrice principale du commercial, Tabara Ndoye Ba, qui a ouvert la session ce matin sur le renforcement, la compréhension et l’adhésion des clients aux différentes initiatives de Senelec.L’atelier d’échanges et de partage à l’initiative de la Senelec avec les membres du Comité National de Dialogue avec la Clientèle (CNDC) est centré sur les mécanismes du Woyofal, notamment en cette période de canicule. Les discussions ont porté sur les aspects du Woyofal, notamment son fonctionnement, ses avantages, et les défis rencontrés par les utilisateurs. Des présentations détaillées ont été faites pour expliquer comment le Woyofal permet de réduire les factures impayées, d'éviter les coupures intempestives et de promouvoir une gestion plus efficace de la consommation d'électricité.