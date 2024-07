« Standing ovation » pour l’ancien dg du Crous SS : Le Dr Ousseynou Diop remercie Macky Sall et demande à ses militants de se tenir prêt pour de nouveaux challenges

Le maire de Sibassor, le docteur Ousseynou Diop et ancien Dg du Crous SS, a eu droit à une grande « standing ovation » à Sibassor, juste après la cérémonie de passation de service avec le nouveau Dg, le Dr Jean Birane Gning.



En effet, les populations de Sibassor sont très fières de leurs fils qui, pour elles, méritent tous les honneurs après avoir accompli la mission qui lui était assignée. Le chef de cabinet de l’ancien dg du Crous SS, Daouda Souaré, est revenu sur la dimension et les valeurs qu’incarne le fils de Sibassor. « Le Dr Ousseynou Diop regorge de qualités humaines.



Il a des notions éducationnelles de base qui lui permettent de donner à chacun sa dignité et la responsabilité qu’il mérite en toutes choses », dira-t-il. Prenant la parole, l’ancien Dg du Crous SS s’est félicité d’avoir accompli sa mission malgré les moyens insuffisants dont il disposait. Il a remercié l’ancien Président, Macky Sall de lui avoir accordé sa confiance pour diriger le Crous SS. Cependant, il compte retourner auprès des malades pour soulager leurs souffrances et aux côtés des étudiants pour former les futurs médecins, tout en demandant à ses militants de se tenir prêt pour de nouveaux défis pour le développement de son terroir et du Sénégal en général.