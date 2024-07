Litige foncier à Saly Joseph / Les populations en sit-in recusent le maire et réclament justice...

Rien ne va plus entre les populations de Saly Joseph et leur maire Ousmane Guèye. En sit-in, elles n'ont pas caché leur désaccord avec le premier magistrat de la capitale touristique du Sénégal (Saly).

Au micro de Dakaractu Mbour, ces dernières par la voix de leur porte-parole sont revenues largement sur la raison de ce désaccord avant de demander l'arbitrage des autorités. "Nous, habitants du quartier Saly Joseph, prenons la parole avec amertume pour vous exprimer notre sentiment de déception et d'indignation. Le maire de la commune de Saly veut démolir notre case des tout petits et notre foyer pour y construire un poste de santé... Nous ne sommes pas contre la construction de ce poste de santé, mais pourquoi ne pas l'ériger sur l'emplacement de la case de santé qui est au milieu du village ou sur un autre lieu que le maire nous a proposé pour un foyer des jeunes... Ce problème n'est que l'arbre qui cache la forêt, Saly Joseph souffre de beaucoup de maux... Au lieu de servir la population, la maire se sert lui-même. Pas un seul des jeunes du quartier ne travaille à la mairie. Depuis 15 ans, le maire Ousmane Guèye nous fait des promesses non tenues. Fort de tout celà nous sommes prêts à nous battre et interpellons les autorités pour que justice soit faite", clame Alioune Ndiaye...

Dans cette même dynamique, Sophie Dionne habitante de Saly Joseph, est revenue sur l'historique de cette case des tout petits, mais aussi sur les nombreux manquements de la municipalité vis à vis de leur quartier. "Nous sommes étonnés quand vous dites que les notables du quartier avalisent votre projet, parce que tous ces notables sont là à nos côtés, que ce soit le délégué du quartier ou le Président de notre ASC... Voilà que notre cimetière est sans mûr de clôture, à chaque fois vous envoyez un géomètre pour morceler notre terrain de football et n'eût été notre opposition, nous l'aurions perdu...", confie Sophie Dionne.