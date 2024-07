Scandales financiers et droits syndicaux bafoués : Guy Marius Sagna dénonce la gestion opaque de la CEDEAO

Au cœur de son intervention, Sagna a interrogé les hauts responsables sur l'usage des fonds alloués à la climatisation du siège parlementaire. "Où est passé cet argent ?", a-t-il lancé avec une fermeté qui traduit l'exaspération des citoyens face à l'opacité persistante des dépenses officielles.







Mais ce n'est pas tout. Le député a également mis en lumière des allégations de surfacturation sur les billets d'avion des députés et sur le carburant du groupe électrogène du siège. Des accusations graves qui soulèvent des préoccupations sérieuses quant à la gestion financière et à l'intégrité des processus d'approvisionnement au sein de la CEDEAO.







En outre, Sagna a exprimé son indignation face au traitement des travailleurs des différentes institutions régionales. "Ont-ils le droit syndical ? Sont-ils respectés dans leurs revendications légitimes ?", a-t-il questionné, insistant sur la nécessité urgente de protéger les droits fondamentaux des employés face à une administration souvent défaillante.







Cette intervention incisive de Guy Marius Sagna résonne comme un appel à l'action immédiate et à la responsabilité au sein de la CEDEAO. Elle reflète également les aspirations des peuples de la région à une gouvernance transparente et responsable, où les ressources sont utilisées de manière efficace et éthique pour le bénéfice commun.







En conclusion, les questions soulevées par Sagna ne peuvent être ignorées. Elles exigent des réponses claires et des mesures concrètes pour restaurer la confiance du public et garantir une organisation régionale véritablement au service de ses citoyens.