Week-end social à Thiès/ Appui aux groupements de femmes et aux Asc: Me Habib Vitin plaide pour la délivrance rapide des actes d'état civil

Le président du mouvement " Thiès d'Abord" a bouclé hier un week-end social après SOM et Diankèn, le week-end dernier.



Ce dimanche, Me Habib Vitin et les membres de son mouvement étaient partis rencontrer les Asc Jung et Jubbo de la Cité Lamy. Au cours de cette descente sur le terrain, M. Vitin a remis à ces Asc du matériel sportif flambant neuf et des enveloppes financières afin de les aider dans le cadre des préparatifs des activités de "navétane".



Dans la foulée, Me Vitin et Cie ont eu un entretien avec les groupements de femmes de SOM. L'occasion a été saisie par ces dernières pour faire part au patron de " Thiès d'Abord" de leurs doléances. Il s'agit notamment des difficultés liées à la délivrance d'actes d'état civil dans les différentes communes de Thiès.



Pour sa part, M. Vitin s'est engagé personnellement à porter ce plaidoyer. " La délivrance d'actes de naissance, d'état civil constitue un handicap très accru à Thiès. Cela ne devrait pas être le cas parce que les maires devraient s'organiser ou mutualiser leurs efforts afin de trouver ensemble la possibilité de pouvoir aider ses braves dames et leurs enfants à chaque fois qu'ils ont besoin d'actes d'état civil...L'état civil, nous savons l'importance et l'enjeu généralement est par rapport aux examens", a-t-il réagi tout en exhortant les autorités administratives à prendre cette problématique à bras le corps.



Les femmes de SOM ont aussi reçu un appui financier de la part du président du mouvement " Thiès d'Abord"...