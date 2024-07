Renforcement de l’administration : Le Sénégal récolte 10 millions d’euros de l’Allemagne pour le financement du projet « Doolel Admin »

Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public a organisé, ce jeudi 25 juillet 2024, une réunion du comité de pilotage (COPIL) du projet « Renforcer une administration tournée vers l’avenir pour un développement durable au Sénégal » dénommé « Doolel Admin ». Suivant une approche multi-niveau et multi-acteur, l’exécution du projet implique 21 partenaires au sein de l’administration.



Cette rencontre qui réunit tous les acteurs de l’écosystème de la réforme du service public s’inscrit en droite ligne des orientations de son excellence, le président de la République Bassirou Diomaye Faye consistant à faire la réforme du service public un marqueur fort de la nouvelle gestion publique.



Le ministre Olivier Boucal a rappelé que le projet Doolel Admin dont son département assure la tutelle est un exemple de partenariat réussi entre le gouvernement du Sénégal et la république fédérale d'allemagne. Conçu par la GIZ en 2021, ce projet a fait l’objet d’une convention entre le gouvernement allemand et celui du Sénégal pour un montant de financement de 10 millions d’euros soit environ 6 milliards de FCFA sur une période de 4 ans. L’objectif du projet est de renforcer l’administration dans ses capacités à mettre en œuvre les réformes économiques et la promotion de l’emploi. Trois résultats sont visés: l'amélioration de la capacité de pilotage,de suivi et de mise en œuvre des principaux acteurs des réformes administratives. Des bases méthodologiques et des outils managériaux pour une gestion efficace et durable des réformes favorisant la croissance économique et la promotion de l'emploi sont créés au sein des ministères en charge de l'économie et de l'industrie et l'amélioration de la qualité d'une sélection de procédures administratives au niveau local.



Ce projet cible deux régions pilotes que sont Kaolack et Kaffrine et deux groupes (groupes cibles directe (agents de l’administration centrale et déconcentrée et du groupe cible indirect (citoyens et les entreprises). Ce choix est dû à la déconcentration dans les régions qui sont dans les profondeurs.



Dieynaba Agne