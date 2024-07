Passation de service Crous SS : Le nouveau Dg, Jean Birane Gning invite les étudiants et acteurs à travailler dans une « franche et sincère collaboration »

Le nouveau Dg du Centre de recherche des œuvres universitaires et sociales du Sine Saloum (Crous SS), le Docteur Jean Birane Gning a été installé à la tête de la direction du temple du savoir de Ndangane en présence des étudiants, autorités coutumières entre autres. Dr Jean Birane Gning s’est engagé à travailler dans le cadre d’une franche collaboration, le respect strict de l’éthique, des règles et procédures qui régissent le Crous SS.



Il a tendu la main aux étudiants et aux différents acteurs pour une « franche et sincère collaboration » pour que le campus puisse bénéficier « d’œuvres sociales de qualité et d’encadrement nécessaire ». « Notre rôle, c’est de faire le maximum pour remplir notre mission et ne pas décevoir nos alliés qui nous ont fait confiance », a-t-il soutenu. Le nouveau Dg sollicite également « la générosité et le sens de la responsabilité des uns et des autres ». « Pour avoir des solutions durables, nous devons travailler dans une parfaite collaboration », a-t-il laissé entendre.