Yékini Junior très sûr de lui : « J’ai la bonne stratégie pour battre Tapha Tine »

Leewtoo.com



« Je suis resté trois années sans lutter, c’est normal que la mobilisation soit ainsi. D’ailleurs c’est la raison pour laquelle je voulais que le promoteur organise le combat au stade de l’amitié. Il ne sera pas déçu car je pourrai relever le défi de la mobilisation. A cinq jours du combat, je suis au phase maintien, reste juste quelques réglages à faire pour que le jour des explications je sois 100% bien dans ma peau. C’est un moment piège, et il faut bien entrainer pour ne pas faire baisser la forme. Je suis prêt sur les plans ».« Certes, il peut être très volumineux en le voyant et qu’au fond il n’a pas de force.Mais, je donne rendez-vous aux uns et aux autres le 1er janvier pour que leurs questions sur ce sujet trouvent des réponses. C’est un combat capital pour la suite de ma carrière, j’ai un défi à relever. Je n’accepterai jamais que Tapha Tine ait plus de force que moi. J’ai travaillé dur pour le battre. Je le connais très bien, j’ai regardé ses combats. Et je peux assurer à mes supporters qu’ils verront un Yékini Junior new-look ».« Tous les amateurs savent que Yékini Junior n’a pas des lacunes dans la bagarre.Damay khékh, damay beuré… Avec mon staff, on a étudié toutes les stratégies qui peuvent nous mener vers la victoire. On n’exclut absolument rien. Les amateurs seront bien servis. Tomatei lokati la, lokati mokoy diékhal… Il n’a pas compris ce message mais le jour j il va comprendre. Je détiens la bonne stratégie pour battre Tapha Tine. A ma manière, je viendrai à bout de lui sans peine ».« Modou Lo est un ami et un frère, il s’est beaucoup donné dans ce combat. Je suis très content de cette unité. Ma relation avec Papa Sow est un secret de polichinelle. Donc, je ne peux que me réjouir de ce soutien. On n’exclut pas d’unir nos écuries à l’avenir. Toutes les Parcelles Assainies sont derrière moi. Nous sommes très unis. Papa Sow, Modou Lo, Gora Sock, Laye Pythagore, Franc, Garga 2 … ils sont tous derrière moi et n’œuvrent que pour ma victoire.