« Xëyu Ndaw Yi » : Le département de Dakar recense 1.695 nouvelles recrues dans le secteur de l’environnement.

Ladite formation déjà faite au niveau des départements de Pikine et Keur Massar a suivi sa feuille de route jusqu’à Dakar pour la capacitation des jeunes recrues que coiffe le ministère de l’environnement sur cette zone. Le ministère mise sur cette formation pour rendre opérationnels les nouveaux agents en les dotant de tous les outils dont ils auront besoin dans le cadre de leur travail qui consiste à appuyer le ministère dans ses obligations.

Port de l’uniforme, respect de la hiérarchie entre autres, cet atelier a été l’occasion pour le colonel de rappeler les différents points du contrat qui lie ces jeunes à la direction des eaux et forêts. Ainsi, à partir du 5 janvier, ces jeunes seront formés pour une durée de 2 ans renouvelable (CDD) et percevront un salaire de 90.000 francs CFA au cours de ces deux années.

Cette journée est le lieu pour le colonel Momar Fall d’annoncer que le programme de formation va se poursuivre demain et après-demain dans les départements de Guédiawaye et de Rufisque.