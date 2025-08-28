Wally B. Seck en tête du classement Billboard France et lancement de son nouveau clip « Mon combat »

Le 26 août 2025, Billboard a publié son palmarès des artistes sénégalais les plus écoutés en France. En tête de liste, on retrouve Wally B. Seck, qui devance Youssou Ndour, figure emblématique de la musique sénégalaise. Une reconnaissance majeure qui confirme son influence croissante bien au-delà du continent africain.



Dans le même élan, l’artiste a présenté à ses fans son tout dernier single, « Mon combat », accompagné d’un clip tourné entre les décors vibrants de Marrakech et les paysages majestueux du désert marocain. Ce nouveau projet traduit une évolution artistique affirmée et illustre son ambition de faire rayonner la musique sénégalaise à l’international.



Grâce à une mise en scène travaillée, à mi-chemin entre cinéma et modernité, la vidéo capte l’attention dès les premières secondes. Dans ce morceau, Wally B. Seck met en scène la lutte d’un homme pour gagner l’amour d’une femme, un récit porté par une atmosphère empreinte de sensualité, de passion et d’intensité.



Déjà disponible sur YouTube, le clip s’annonce comme un succès populaire et pourrait rapidement franchir de nouveaux caps en termes de vues, renforçant encore l’aura internationale de l’artiste.