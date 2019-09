Wakhinane Nimzatt : La section Guédiawaye du Forum civil réclame une copie du document budgétaire 2019, le maire Racine Talla les accuse de vouloir faire « le buzz »

La section Guédiawaye du Forum civil a initié un exercice de contrôle citoyen de l'action publique locale dans la commune. Ce qui a conduit vers les collectivités territoriales de la ville de Guédiawaye pour demander une copie du document budgétaire de l'année 2019. Seulement, regrette le Forum civil, à l'exception de la Mairie de Wakhinane Nimzatt dirigée par Racine Tall, leur demande a été satisfaite, partout. Ce dernier les accusant de vouloir faire le buzz. Dans une lettre qui lui a été adressée, la section du Forum Civil se défend :

« Vous nous avez opposés une fin de non-recevoir sous prétexte que la loi ne vous permettait pas de mettre le document à notre disposition. Ce que nous avons naturellement réfuté en vous rappelant les dispositions de la loi portant Code Général des collectivités locales. (…) vous soutenez que, seule, votre interprétation, différente de la nôtre, fait foi. Vous doutez même de notre capacité à exploiter un tel document vu son caractère docte », peut-on lire dans la lettre.

La section Forum Civil de poursuivre en ajoutant à l’endroit du maire toujours, « si vous vous savez lire un budget, qu'en est-il de notre organisation, le Forum Civil, qui dispose d'un pôle finances publiques dirigé par un professeur d'université et d’un pôle Gouvernance Territoriale sans compter les experts en matière de décentralisation ? Lire, comprendre, décortiquer, analyser et expliquer un budget, de surcroit d'une collectivité territoriale, est un exercice quotidien des nouveaux adhérents du Forum Civil. »

Sur les accusations de « chercheur de buzz », le Forum civil dans la lettre signée par Michel Mendy Coordonnateur, de réfuter, rappelant leur dynamisme dans la commune. « Vous nous soupçonnez de chercher du buzz. Que non ! Notre dynamisme dans la commune de Wakhinane-Nimzatt particulièrement et à Guédiawaye en général, est reconnu par tous les bons observateurs y compris vos proches collaborateurs. Nous prenons part aussi à vos sessions budgétaires. Votre amnésie sur ce point est très étonnante.



Même si tel n'était pas le cas, cela ne nous exempt pas de la jouissance d'un droit garanti par le code qui est le soubassement juridique et légal des actes liés à votre gestion ».

Pour finir, la section du FC de faire savoir qu’elle entend poursuivre ses actions jusqu'à ce que gain de cause s'en suive.

Le Maire Racine Talla a réagi à la lettre indiquant avoir mis le mandat de la section Guédiawaye du Forum civil section Transparency International en rapport avec Papa Badieye Ngom, conseiller municipal, responsable du partenariat avec la société civile. Selon lui toujours, la Mairie qui n’a aucun problème, se doit d’encadrer la transmission.